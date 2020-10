Kneipen-Abriss: Entscheidung vertagt

Hövelhof (WB). Die Entscheidung, ob die Gaststätte Zur alten Post (Möller) an der Allee in Hövelhof abgerissen wird, um die Schlossachse freizulegen und den Schlossgarten zu vergrößern , ist am Donnerstagabend vertagt worden. Die CDU beantragte, das Thema an den neuen Rat, der sich am 5. November, konstituiert, zu übergeben.

Von Meike Oblau