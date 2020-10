Lachen funktioniert auch auf Abstand

Wie bei so vielen anderen Vereinen liegt auch in der KFD das Vereinsleben seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr mehr oder weniger brach. „Wir müssen schon kreativ sein, damit wir auch auf Abstand eine starke und fröhliche Gemeinschaft bleiben. Die KFD muss neu gedacht werden“. begrüßte die Hövelhofer Vorsitzende Ellen Horenkamp die 50 Besucher in der Pfarrkirche. Gerade in diesen ernsten und herausfordernden Zeiten sei es das Ziel. das kirchliche Leben auch einmal von der humorvollen Seite zu betrachten. Dafür sorgte Kabarettistin Ulrike Böhmer im Anschluss. Sie ist bekannt durch ihre Figur Erna Schabiewsky, die das Herz nicht nur auf dem rechten Fleck, sondern auch auf der Zunge trägt.

Im Ruhrpott-Slang führte die Iserlohnerin durch die Lesung aus ihrem Buch „Erna – übernehmen sie!“. Dabei betrachtete sie unter anderem die Erstkommunions-Vorbereitung von der spaßigen Seite, samt Rosenkranz-Bastelvorlagen. Nur die Kinder zu erreichen, sei als Gruppenleiter heutzutage gar nicht mehr so einfach, schilderte Ulrike Böhmer: „Da bisse nache Vorbereitung komplett drin inne Thematik, und dann triffste auffe Blagen und kannst dein ganzes Konzept inne Tonne kloppen...“ Was sie meinte, schienen viele der Anwesenden zu kennen: Zustimmendes Nicken im Kirchenrund. Auch eine Studie zu den Seifensorten in Pfarrheimen und der Art und Weise, wie die Kaffeetassen und -löffel in der dortigen Küche sortiert sind, bot einen gewissen Wiedererkennungseffekt bei den Anwesenden.