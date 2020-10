Krisenstab trifft Entscheidungen

Konstituierende Ratssitzung in Hövelhof: keine Verabschiedung der ausscheidenden Ratsmitglieder

Hövelhof (WB/mobl). Aufgrund steigender Coronazahlen hat die Gemeinde Hövelhof am Dienstag ihren Krisenstab einberufen und dabei einige Entscheidungen gefällt. So wird es im Rahmen der konstituierenden Ratssitzung am Donnerstag, 5. November, keine Verabschiedung der ausscheidenden Ratsmitglieder geben.