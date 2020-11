Vor zwei Wochen waren wie berichtet die Steine aus anthrazitfarbener Eifeler Basaltlava angeliefert worden. Begonnen hatte Diwo mit der Brunneneinfassung. inzwischen hat er auch die acht für die Glockenturmstele passgenau gefertigten Steine zu zwei ineinander greifenden Halbschalen zusammengesetzt.

Die Glocken werden demnächst von der Glocken- und Kunstgießerei Rincker aus dem hessischen Sinn geliefert. Wie berichtet ist geplant , dass künftig täglich um 18.07 Uhr die Hövelhof-Hymne der Siene Puttkers auf dem Marktplatz erklingt. Die Uhrzeit wurde in Anlehnung an das Jahr 1807 gewählt, als Jerome Bonaparte, der Bruder Napoleons, Hövelhof in die Selbstständigkeit entließ.

Die Technik für das Glockenspiel und den Brunnen verbirgt sich unter der Erde in einer begehbaren Brunnenstube . Hier können auch andere Lieder für das Glockenspiel programmiert werden, zum Beispiel Weihnachtslieder im Dezember oder auch Melodien, die zum Schützenfest passen, sobald Festivitäten dieser Art wieder stattfinden dürfen