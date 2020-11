Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben nach der Wahl mehr Mitglieder als in der abgelaufenen Legislaturperiode, SPD und CDU weniger. In der Sitzung am Donnerstag wird es unter anderem darum gehen, die stellvertretenden Bürgermeister und die Vorsitzenden der Fachausschüsse zu wählen.

Das sind die Mitglieder des neuen Hövelhofer Gemeinderates 1/35 Bürgermeister Michael Berens (CDU)

Christian Berg (CDU)

Günter Bröckling (CDU)

Dominik Brunnert (CDU)

Robert Burmester (CDU)

Christin Buschmeier (CDU)

Thorsten Christians (CDU)

Hubert Hüwelhans (CDU)

Michael Kersting (CDU)

Tim Kesselmeier (CDU)

Hermann-Josef Kias (CDU)

Jannis Kläsener (CDU)

David Merschjohann (CDU)

Angelika Michelis (CDU)

Udo Neisens (CDU)

Andreas Poll (CDU)

Hartmut Rübbelke (CDU)

Martin Schneider (CDU)

Tobias Steinrücke (CDU)

Heinz Thieschnieder (CDU)

Ralf Wiethoff (CDU)

Benjamin Joachim (FDP)

André Klocksin (FDP)

Benjamin Sandbothe (FDP)

Marc Stollmeier (FDP)

Jörn Achtelik (Bündnis 90/Die Grünen)

Uwe Borchardt (Bündnis 90/Die Grünen)

Juliane Brauckmann (Bündnis 90/Die Grünen)

Oliver Kaluza (Bündnis 90/Die Grünen)

Alexander Löhr (Bündnis 90/Die Grünen)

Marcus Praschan (Bündnis 90/Die Grünen)

Simon Farr (SPD)

Theresa Fortströer (SPD)

Marian Hahne (SPD)

Angelika Wichmann-Glaser (SPD)

Eigentlich war auch die Verabschiedung der ausgeschiedenen Ratsmitglieder geplant – dieser Programmpunkt wird coronabedingt allerdings verschoben.

Nicht mehr mit dabei sind im Vergleich zur vorherigen Legislaturperiode Dirk Antpöhler, Brigitte Hennerkes, Mario Schäfer, Sabine Schulz, Miriam Schütte (alle SPD), Antonius Brinksmeyer, Christa Bröckling, Norbert Buschmeier, Nina Ewers, Eberhard Großekathöfer, Burkhard Hemesath, Monika Rodehuth, Wilfried Lappe, Wolfgang Mann, Daniel Radix, Hubert Thorwesten (alle CDU) sowie Jörg Schlüter (Bündnis 90/Die Grünen).