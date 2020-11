Steuererhöhung zur Sennebad-Finanzierung?

Hövelhof (WB/mobl). Nach der coronabedingten Absage der Ideenscheune , bei der eigentlich am vergangenen Wochenende Hövelhofer Bürger nach ihrer Meinung zu einem möglichen Neubau des Sennebades befragt werden sollten , informieren die Gemeinde und das Planungsbüro Stadtbox jetzt über kurzfristig aufgestellte Stellwände am Rathaus an der Schloßstraße. Erstmals wird dort auch die Überlegung ins Spiel gebracht, zur Finanzierung des Neubaus die Grundsteuern in der Sennegemeinde zu erhöhen.

Von Westfalen-Blatt