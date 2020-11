Offen blieb am Donnerstag in der Ratssitzung, aus welchem Grund und mit wem dieses juristische Verfahren stattfindet.

Die FDP hatte eigentlich für die konstituierende Ratssitzung um eine Stellungnahme des Ortsheimatpflegers Carsten Tegethoff zum möglichen Möller-Abriss am Schlossgarten gebeten. Die Gemeindeverwaltung hatte vorgeschlagen, diese Stellungnahme erst Anfang Dezember im Bau- und Umweltausschuss zu thematisieren, ohne dies zu begründen.

FDP-Fraktionsvorsitzender André Klocksin fragte nach, ob der Ortsheimatpfleger seine Stellungnahme denn schon abgegeben habe, was Bürgermeister Berens bejahte. „Und warum wird die Stellungnahme dann heute nicht wie gewünscht im Rat behandelt“, fragte Klocksin. „Wir befinden uns in diesem Verfahren noch in einer juristischen Auseinandersetzung und empfehlen daher, das Thema erst im Dezember wieder zu debattieren“, so Berens.