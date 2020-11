In den bisherigen Getränkemarkt soll wie bereits berichtet demnächst eine Lidl-Filiale einziehen. Lidl hat die Immobilie angemietet, will zunächst aber noch einige Umbauarbeiten durchführen. Aktuell wartet der Discounter dafür noch auf die notwendige Baugenehmigung, so dass derzeit noch kein Eröffnungsdatum für die Hövelhofer Filiale feststeht.

In den Räumlichkeiten waren in den vergangenen Jahren bereits verschiedene Ketten ansässig, zunächst Plus, später Netto. Als Netto in die leer stehende frühere Minipreis-Filiale im Ortskern zog, wurde der Markt an der Paderborner Straße als reiner Getränkemarkt fortgeführt. Nun steht also Lidl in den Startlöchern, wird in der Sennegemeinde aber vermutlich erst 2021 eröffnen.