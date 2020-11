Neue Rallye für Kinder im Hövelhofer Wald

Die Route mit ihren Stationen wurde von den Erzieherinnen der Kita an der Jägerstraße ausgearbeitet. Wer die Waldrallye ausprobieren will, sollte ein bis eineinhalb Stunden Zeit einplanen und sich vorab die Aufgaben für die Rallye im Internet downloaden. Die Infos gibt es auf der Homepage des Pastoralverbundes unter www.pv-delbrueck-hoevelhof.de unter dem Menüpunkt „Downloads“.

Die Leiterin der Kita St. Franziskus hat mit ihren Kolleginnen Wert darauf gelegt, dass die Waldrallye, die vornehmlich für die Kita-Kinder der Einrichtungen St. Franziskus und St. Johannes konzipiert wurde, kein Massenereignis wird. „Deshalb gibt es keinen festen Veranstaltungstag dafür, sondern jede Familie kann die Rallye dann absolvieren, wenn sie Zeit und Lust dazu hat. Aus diesem Grund stellen wir unseren Rallyebogen auch allen anderen Familien zur Verfügung“, freut sie sich auf viele kleine und große Nutzer. „Gerade, wenn jetzt Treffen mit anderen Familien nicht gut möglich sind, ist ein wenig Abwechslung direkt vor der eigenen Haustür mit der ganzen Familie ein schönes Erlebnis.“

An der ersten Station starten die Kinder die Rallye mit einem kindgerechten Gebet. Dann beginnt das Bewegen, Knobeln, Spielen und, wer mag, auch Singen. Wer die Melodien der Lieder nicht kennt, sucht sich einfach ein anderes Lied aus: Draußen mit der Familie zu singen, hört sich ganz anders an als in den eigenen vier Wänden.

Zwischendrin gibt es eine ganz besondere Station: Da kann jedes Kind ein Waldbingo sammeln, für das es einen leeren 10-er Eierkarton mitbringen muss. „Mit einem Apfel, einem Brot und einem Getränk passt der gut in den Rucksack, den jedes Kind am besten mit zur Rallye bringt“, sagt Hamschmidt.

Das bunte Waldbingo kann als Erinnerung an den Ausflug mit nach Hause genommen und für herbstliche Dekoration genutzt werden. Kinder aus den Kitas St. Johannes und St. Franziskus, die regelmäßig in den Hövelhofer Wald auf Entdeckungstour gehen, haben die Rallye schon ausprobiert und für gut befunden. Familien, deren Kinder nicht in einer der beiden katholischen Kitas betreut werden, können sich die Rallye-Unterlagen im Internet downloaden und sie ebenfalls ausprobieren. „Das Waldbingo-Spiel ist immer möglich“, lädt Hamschmidt ein.