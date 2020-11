Der Kämmerer kann nicht zaubern

„Das ist leider keine wunderbare Geldvermehrung“, sagte der Kämmerer am Donnerstag bei der Einbringung des Haushalts.

Vielmehr könne dieses Ergebnis „nur aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe erreicht werden, nach der die erwartete Haushaltsbelastung in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro infolge der Corona-Pandemie bereinigt werden musste“, sagte Schwarzenberg. „Ohne diese gesetzliche Vorgabe läge unser Defizit bei rund drei Millionen Euro.“

Bürgermeister Michael Berens (CDU) ergänzte: „Bei der Haushaltsaufstellung wurde es uns ermöglicht, die coronabedingten Ausfälle zu isolieren, also so zu tun, als ob sie nicht da wären. 2,8 Millionen Euro beträgt diese Summe bei uns, die als außerordentlicher Ertrag gebucht wurde und auf die nächsten 50 Jahre verteilt wird.“ Dies sei aber lediglich eine buchhalterische Verlagerung: „Das Geld fehlt in unserer Kasse trotzdem. Wir brauchen daher tatsächlich wieder enorme Liquiditäts- und Investitionsdarlehn.“

Kredite

Geplanten Erträgen in Höhe von 41,8 Millionen Euro stehen 2021 Ausgaben in Höhe von 42 Millionen Euro gegenüber. Die Planung sieht die Inanspruchnahme von Krediten vor: Liquiditätskredite in Höhe von knapp 4,4 Millionen Euro und investive Kredite in Höhe von knapp 2,8 Millionen Euro. „Besonders bedenklich ist dieser enorme Fremdkapitalbedarf von über sieben Millionen Euro, wenn man berücksichtigt, dass im nächsten Haushaltsjahr bereits rund drei Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen die Haushaltssituation enorm verbessern“, sagt Kämmerer Andreas Schwarzenberg. Bürgermeister Michael Berens erinnerte daran, dass der Begriff Kredit in der Hövelhofer Politik „seit der Jahrtausendwende zu einem Fremdwort mutiert ist.“ Man habe seither nur Geld ausgegeben, das die Gemeinde auch wirklich gehabt hätte, „und nebenher noch die Darlehn der Vergangenheit abgebaut: von fast zehn auf gut zwei Millionen Euro.“ Die rechnerische Pro-Kopf-Verschuldung eines jeden Hövelhofers steigt jetzt von 142 auf 294 Euro.

Steuern und Gebühren

Trotz der angespannten Haushaltslage verzichtet Hövelhof mit Ausnahme der Wassergebühren auf die Erhöhung von Steuern und Gebühren. „Gerade in diesen Zeiten ist den Gewerbetreibenden und Bürgern keine Steuererhöhung zuzumuten. Wir bleiben bei unseren niedrigen Hebesätzen“, sagte Michael Berens. Kämmerer Andreas Schwarzenberg rechnet mit massiven Rückgängen bei der Gewerbesteuer (zwei Millionen Euro weniger als dieses Jahr) und beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer (minus 500.000 Euro).

Größte Investitionen

Geplant sind Investitionen in Höhe von etwa 9,1 Millionen Euro. Größtes Bauprojekt ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Alten Markt, der inklusive Grunderwerbskosten (Garagengrundstück neben dem jetzigen Gerätehaus) auf die Jahre 2021 und 2022 verteilt etwa sechs Millionen Euro kosten soll.

Im Bereich Straßenbau sind die Endausbauten am Grünen Weg (600.000 Euro, davon 281.000 Euro Anwohnerbeiträge), am Nachtigallenweg (500.000 Euro, davon 198.000 Euro Anwohnerbeiträge) sowie Phillippers Feld (350.000 Euro) geplant. Eine Deckschichtsanierung soll an der von-der-Recke-Straße, am Schmiedeteich und an der Raiffeisenstraße erfolgen.

Vorangetrieben werden sollen die Baugebiete Portemeiers Kreuz (Sennestraße/Bentlakestraße) und Riege. Die Vermarktung der Bauplätze in Riege soll im Frühjahr starten. Am Bahnhof sollen die Stellflächen für Fahrräder erweitert werden (50.000 Euro). Die Bushaltestellen am E-Center, an der Zieglerstraße und an der Kita Klausheide werden barrierefrei umgebaut.

Geplant ist auch eine Fortsetzung des Ortskernkonzepts und des integrierten Handlungskonzepts. Die Freilegung der Sichtachse zum Jagdschloss und die Zukunft des Areals der Gaststätte „Zur alten Post“ (Möller) solle, so Michael Berens, „in den nächsten Wochen unter Einbezug der Wünsche aus der Bevölkerung noch intensiv diskutiert werden.“ Weitere Sanierungsmaßnahmen im Ortskern könnten die östliche Allee, die Wichmannallee und den hinteren Hövelmarkt umfassen.

Fazit

Kämmerer Andreas Schwarzenberg fordert Ideen, falls das Ertragsniveau künftig nicht nennenswert steigen, die Aufwendungen aber weiter in die Höhe gehen sollten: „Denken Sie bitte über einen Plan B nach, um dauerhaft einen Haushaltsausgleich erreichen zu können, falls keine schnelle konjunkturelle Erholung eintritt.“ Auch Michael Berens sagte: „Wir gehen Zeiten entgegen, in denen wir uns nicht mehr alles leisten können, vielleicht auch mal Privilegien zurückschrauben müssen. Wir haben einen schmackhaften Kuchen, nur das Sahnehäubchen, das jedes Jahr oben drauf kommt, fällt jetzt etwas kleiner aus.“