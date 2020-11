Bei Kerzenlicht vergeblich auf Papa gewartet

Noch immer engagiert sich der ehemalige Schützenoberst daher beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und ist einer der Hauptorganisatoren der jährlichen Gedenkfeier zum Volkstrauertag im Hövelhofer Schlossgarten.

Dass die öffentliche Gedenkfeier in diesem Jahr ausfallen muss, macht Gustav Theismann traurig. Denn in der Sennegemeinde ist der Vorabend des Volkstrauertages weit mehr als nur ein Blick zurück. Theismann und seinem Mitstreiter Manfred Schneider ist es vor allem wichtig, junge Menschen an das Thema heranzuführen. Das gelingt immer wieder auf sehr anrührende Weise, so wie im vergangenen Jahr, als in Hövelhof sogar die zentrale Gedenkfeier der Landesregierung zum Volkstrauertag stattfand. Schüler trugen damals in der Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk eine Geschichte vor. Die Geschichte eines kleinen Jungen, der nach dem Krieg jeden Abend zusammen mit seiner Mutter eine brennende Kerze ins Fenster stellt, die dem Vater den Weg nach Hause weisen soll. Vier Jahre lang. Es war Gustav Theismanns Geschichte – leider eine ohne Happy End.

„Mittlerweile gibt es nicht mehr viele Zeitzeugen, die in ihren Familien von den Grauen des Krieges und von den Kriegsfolgen erzählen können. Damals war nahezu jede Familie betroffen, hat Angehörige in diesem Krieg verloren oder lange um sie gebangt“, sagt Theismann. In Hövelhof verloren einzelne Familien bis zu vier Söhne im Zweiten Weltkrieg. Theismann selbst erinnert sich an angstvolle Nächte im Luftschutzbunker, an Sirenenalarm. „Mir läuft es heute noch kalt den Rücken herunter, wenn die Sirenen der Feuerwehr hier losheulen“, sagt er.

Lara Simon von der KJG hat vor der Kamera einen Wortbeitrag beigesteuert. Das Video ist auf der Gemeindehomepage zu sehen. Foto: Meike Oblau

Schon im Frühjahr hatte er sich gemeinsam mit Manfred Schneider wie jedes Jahr Gedanken gemacht um den diesjährigen Leitgedanken der Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Ein ergreifendes Gedicht von Franz Fürst haben sie herausgesucht. Es handelt von einem Abschied eines Soldaten am Bahnhof, der in den Krieg muss – und nicht wiederkommen wird. „Diesem Gedicht ist nichts hinzuzufügen, außer unser aller Wunsch, dass sich solche Abschiede nie wiederholen dürfen“, sagt Gustav Theismann. Seine ursprünglich für die Gedenkfeier am Samstag vorgesehene Rede hat er bereits am Mittwoch vor einer Videokamera gehalten. Marc Böddeker, Auszubildender als Fachinformatiker für Systemintegration in der Hövelhofer Gemeindeverwaltung, hat außerdem Lara Simon von der KJG im Schlossgarten gefilmt, die eine Kurzgeschichte vorträgt. Da diesmal am Vorabend des Volkstrauertags wegen der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen kein Publikum dabei sein kann, wurde ein Video mit den Wortbeiträgen erstellt, das ab sofort auf der Homepage der Gemeinde unter www.hoevelhof.de abgerufen werden kann.

Der Volkstrauertag sei nicht nur auf die düstere Vergangenheit Deutschlands ausgerichtet, sagt Gustav Theismann. „Auch heute kann jeder etwas tun, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Friede und die Achtung vor der Würde des Menschen können künftig verhindern, dass Familien so schmerzvolle Verluste erleben müssen.“ Am Volkstrauertag trauere man aber nicht nur um gefallene Soldaten, meint der Hövelhofer: „Wir trauern um die Opfer von Gewalt und Krieg; die Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir trauern um die Toten durch Terrorismus oder um jene, die starben, weil sie einem anderen Volk zugehörig waren.“ Daraus könne jeder auch für sein Leben und sein persönliches Verhalten lernen, findet Gustav Theismann: „Mit diesem Blick auf unsere Vergangenheit zeigt unser Blick in die Zukunft, was kommen kann, wenn wir unaufmerksam werden und negativen politischen Entwicklungen nicht entschlossen entgegentreten – jeder dort, wo er kann.“

Die Kranzniederlegung zum Volkstrauertag sei auch ein Bekenntnis für eine friedliche Zukunft, für Versöhnung und Frieden unter den Menschen und Völkern. „Jeder von uns kann etwas dazu beitragen, jeder hat mindestens eine kleine Möglichkeit dazu. Wir können helfen, den Frieden zu sichern“, lautet Gustav Theismanns Botschaft an alle Generationen.