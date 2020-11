An beiden Hövelhofer Grundschulen sind an diesem Samstag positive Coronafälle bekannt geworden. Die Gemeinde Hövelhof informiert auf ihrer Internetseite.

Dort heißt es: „In der Kirchschule musste eine Klasse unter Quarantäne gestellt werden, da ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Betroffen ist die Klasse 2b, deren Kinder bis zum 23. November in häuslicher Quarantäne verbleiben müssen. In der Mühlenschule gibt es einen Infektionsfall im Bereich des pädagogischen Personals. In diesem Zusammenhang sind es insgesamt sieben Schülerinnen und Schüler, die als Kontaktpersonen nun unter Quarantäne stehen.“