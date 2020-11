Unternehmer helfen Flüchtlingen

Unter Federführung von Erik Pollmeier, Geschäftsführer der Hövelhofer Firma Mecotec, hat sich die „OWL Wohnen I GbR“ gegründet. Mehrere Unternehmer haben sich in dieser GbR zusammengetan, ein Zweifamilienhaus nahe des Hövelhofer Ortskerns gekauft und für die beiden Flüchtlingsfamilien wohnlich hergerichtet. Ein zusätzliches Bad wurde eingebaut, die Stromversorgung wurde erneuert. Im Frühjahr sind die siebenköpfige Familie Kflay und die achtköpfige Familie Ibrahimi eingezogen und fühlen sich pudelwohl. „Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass sie zuvor in der Asylbewerberunterkunft in der alten Bücherei an der Bahnhofstraße auf engstem Raum zusammenleben mussten“, sagt Erik Pollmeier, „ein normales Familienleben war dort nicht möglich.“

An der „OWL Wohnen I GbR“ sind neben Pollmeier als weitere Gesellschafter Jörg Horstkötter (Volksbank Delbrück-Hövelhof), Peter Peters (PGW, Bielefeld), Volker und Michaela Sim (Skyline Express, Lage), Matthias Windmöller (Windmöller, Detmold), Daniel Laufer (Laufer Kartonagen, Hövelhof) und Alexander Ihde (Ihde Gebäudetechnik, Bielefeld) beteiligt. Zum Einzug in die neue Wohnung wurden die Familien Kflay und Ibrahimi außerdem mit jeweils 500 Euro „Starthilfe“ von Martina und Hans Georg Liemke (Elha Maschinenbau) unterstützt.

Sie sind Gesellschafter der „OWL Wohnen I GbR“ (von links): Peter Peters, Daniel Laufer, Alexander Ihde, Matthias Windmöller, Erik Pollmeier, Jörg Horstkötter sowie Volker und Michaela Sim. Die Fotos sind vor den erneuten Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen entstanden. Foto: Oliver Schwabe

Taklmaryam Kflay ist bereits vor zehn Jahren aus Eritrea geflohen. Seit 2016 lebt er in Hövelhof. Auf Vermittlung von Elke Ludwig, die sich im Sprachcafé im Pfarrheim engagiert, fand Kflay Arbeit in Erik Pollmeiers Firma Mecotec. Dort arbeitet er als Maschinenbediener. Im Herbst 2019 konnte er durch die gesetzlich geregelte so genannte Familienzusammenführung auch seine Frau Sinait und die fünf Kinder Dyana (18), Yosan (15), Yonthan (14), Noad (12) und Surafiel (10) nach Hövelhof holen, die sich zuletzt in Äthiopien aufgehalten hatten. Das Wohnungsproblem aber konnte zunächst nicht gelöst werden. Auch ein Aufruf im WV brachte keinen Erfolg. Die Kflays mussten weiterhin mit der engen Wohnsituation an der Bahnhofstraße klarkommen.

Dann hatte Erik Pollmeier die Idee, selbst eine Immobilie zu kaufen und an die Kflays zu vermieten. Mitstreiter hatte er schnell gefunden, ein passendes Haus für sein Vorhaben ließ noch eine Weile auf sich warten. Dann aber hatten Pollmeier und seine Mitgesellschafter doch Glück und konnten in einem Hövelhofer Zweifamilienhaus nicht nur der Familie Kflay aus Eritrea ein neues Zuhause bieten, sondern auch Mustafa Ibrahimi, seiner Frau Parwana, den Kindern Sara (15), Sanuhla (14), Faza (11), Asma (10) und Adah (2) sowie Großmutter Latifa. Die Ibrahimis kommen aus Afghanistan, Vater Mustafa hat dort einst als Notar gearbeitet. Inzwischen absolviert er in Hövelhof eine Ausbildung zum Altenpfleger im nahe gelegenen Altenzentrum Haus Bredemeier.

Mustafa Ibrahimi, seine Frau Parwana, Großmutter Latifa und die Kinder Sara, Sanuhla, Faza, Asma und Adah haben die zweite Wohnung bezogen. Mustafa Ibrahimi absolviert eine Ausbildung zum Altenpfleger im Haus Bredemeier. Foto: Oliver Schwabe

Die Gesellschafter der „OWL Wohnen I GbR“ haben die beiden Familien vor der Verschärfung der Corona-Bestimmungen in ihrem neuen Zuhause besucht und in viele strahlende Augen geschaut. Für sie ist das Motivation, weiterzumachen. „Es wäre toll, wenn uns weitere Immobilien in der Region angeboten werden würden. Wir sind auf der Suche nach weiteren Häusern“, sagt Erik Pollmeier. Wer etwas anbieten möchte, kann Erik Pollmeier bei der Firma Mecotec an der Industriestraße 38, Telefon 05257/97960, erreichen.