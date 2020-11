„Bis Ende September ist es uns gelungen, den Haushalt mit eigenen finanziellen Mitteln ohne Fremdkapital zu stützen“, teilte Schwarzenberg mit. Dann habe die Gemeinde bis Ende Oktober Liquiditätskredite in Höhe von zwei Millionen Euro aufgenommen, diese aber schon wieder reduzieren können. Bis Ende November laufe ein Liquiditätskredit über eine Million Euro.

Der Hövelhofer Haushalt sei seit jeher stark von der Gewerbesteuer geprägt. Ursprünglich seien für dieses Jahr Einnahmen in Höhe von elf Millionen Euro aus der Gewerbesteuer eingeplant gewesen. „Da könnten uns am Ende etwa zwei Millionen Euro fehlen“, vermutet Andreas Schwarzenberg. Dies sei aber nicht nur corona-, sondern auch generell konjunkturbedingt. Schwarzenberg schätzt, dass von den zwei Millionen Euro, die zum Jahresende an Gewerbesteuern fehlen könnten, etwa eine bis eineinhalb Millionen Euro auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sind.

Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Rückgänge zu erwarten. Die Zuweisung im Juli sei um 300.000 Euro niedriger ausgefallen als 2019, die Rate im Herbst dann aber nur noch um 50.000 Euro niedriger, weil, so der Kämmerer, Kurzarbeit zurückgefahren werde und die Wirtschaft wieder angelaufen sei. Abzuwarten seien nun die Auswirkungen des Lockdowns im November. Die zusätzlichen Kosten, die Corona für die Gemeinde verursacht hat, summieren sich derzeit auf etwa 44.000 Euro für die Beschaffung von Masken und Desinfektionsmittel sowie zusätzliche Kontrollen durch das Ordnungsamt.