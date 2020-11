Normalerweise bietet sie ihre blumigen Deko-Artikel auf Handwerker- oder Weihnachtsmärkten wie am Kloster Dalheim oder im Hövelhofer Schlossgarten an. Da die Märkte coronabedingt in diesem Jahr samt und sonders ausfallen, hat sich die 64-Jährige dazu entschlossen, ein Ladenlokal an der Gütersloher Straße 47 (neben dem Schnäppchen-Markt) anzumieten. Bis Weihnachten bietet sie nun auf 200 Quadratmetern ihre Artikel an und tut dabei sogar noch Gutes: „Ein Teil der Einnahmen geht an den Förderverein ‚Wasser für Labgar‘“, sagt Gehle.

In den vergangenen Monaten hatte der Schnäppchen-Markt das Ladenlokal genutzt, unter anderem für eine Gartenmöbel-Ausstellung. Nun soll die Immobilie bald anderweitig vermietet werden. Bis der neue Mieter einzieht, nutzt Ursula Gehle einen Teil der Fläche und hat den Laden in den vergangenen Tagen liebevoll dekoriert. Geöffnet hat ihr temporäres Geschäft montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr – und zwar so lange, wie sie Ware hat.

Ihre Artikel stellt die Hövelhoferin alle selbst her, mit großer Unterstützung durch ihren Mann Heinz-Georg, der zum Beispiel Holzarbeiten erledigt. Schon seit vielen Jahren unterstützt Gehle mit dem Verkauf den Förderverein Wasser für Labgar und eigentlich jedes Jahr auf dem Hövelhofer Nikolausmarkt auch den Sozialfonds Hövelstein. Das ganze Jahr über werkelt sie: „Die Ware war jetzt fertig, es fehlten durch die Absage aller Märkte nur die Abnehmer“, sagt Ursula Gehle. In den vergangenen Wochen ging es dann nach ihrer ersten Idee für einen Pop-Up-Store Schlag auf Schlag: Der Vermieter gab sein Okay, es mussten Absprachen mit dem Bauamt und dem Ordnungsamt der Sennegemeinde Hövelhof und mit dem Kreisbauamt getroffen werden. Damit der Pop-Up-Store nicht als Veranstaltung, sondern als Einzelhandel gilt, musste Ursula Gehle ein zusätzliches Gewerbe anmelden. Jetzt aber ist alles geklärt, der Laden ist offen. „Leider war es mir nicht möglich, wenigstens eine kleine Eröffnung zum Beispiel mit einem Waffelstand zu feiern, all das ist derzeit nicht erlaubt“, bedauert die Hövelhoferin.

Der Förderverein „Wasser für Labgar“, der ein Dorf im Senegal unterstützt, freut sich über das Engagement von Ursula Gehle. Denn auch die geplante Veranstaltung zu Gunsten des Fördervereins in der Kulturscheune konnte vor anderthalb Wochen nicht stattfinden. Jetzt können Hövelhofer und andere Kunden Weihnachtsdeko kaufen und dabei auch noch Gutes tun.