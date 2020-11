Kastanie an der Kirche muss gefällt werden

Der Zahn der Zeit, Klima-Einflüsse und Krankheiten haben sie sprichwörtlich mürbe werden lassen. Sie stellt eine Gefährdung für Fußgänger und Verkehrsteilnehmer dar. Deshalb muss sie in den nächsten Wochen gefällt werden.

Gut 100 Jahre hat die Kastanie den Vorplatz der Kirche beschattet. „Zweifellos prägen die Bäume unser Ortsbild“, sagt Marxcord, „denn „die Menschen sind mit diesen Bäumen alt geworden.“ Dabei ist die unrettbare Kastanie noch ein Youngster. „Rechts neben ihr steht ein gut 300 Jahre altes Exemplar, das zum Glück noch gesund ist.“ Marxcord weiß das so genau, weil er im Auftrag der Kirchengemeinde die Bäume auf Kirchengrund von einem Hövelhofer Fachmann nicht nur hat pflegen, sondern auch untersuchen lassen. „Dieses Gutachten hat dann ergeben, dass die kranke Kastanie, die wir schon seit geraumer Zeit in der Krone mit Baumspanngurten ‚gesichert‘ haben, jetzt unrettbar verloren ist.“

Per Bohrwiderstandsmessung wurde festgestellt, dass die Fäule bereits 16 Zentimeter in den Stamm hineinragt. Weil bei einer Probebohrung festgestellt wurde, dass die Kastanie ab einer Tiefe von 32 Zentimetern sogar hohl ist, wird das sehr gefährlich. Fußgänger, Wochenmarktbesucher, Kirchgänger, Verkehrsteilnehmer auf der Schloßstraße: Alle könnten betroffen sein, wenn Äste abbrechen oder gar der ganze Baum umstürzt. Denn bei einem Durchmesser von 90 Zentimetern bedeutet dieser Schädigungsgrad, dass der Stamm sich gerade noch halten kann. Die Baumkrone, wenn Stürme sie erfassen oder sie im Frühling wieder belaubt ist, aber nicht mehr. „Schon gar nicht, wenn Regen die Blätter benetzt und noch einmal beschweren würde“, weiß Marxcord.

Die Kastanie hat seit vielen Jahren auch eine große Astungswunde. Dieses Loch im Kronenansatz arbeitet ähnlich wie ein kariöses Loch im Zahn. In das Loch dringt Wasser ein statt abzulaufen und höhlt den Stamm von innen weiter aus. Das ist ein so ungemütlicher Ort, dass dort nicht einmal ein Tier wohnt. „Das haben wir im Zuge des Artenschutzes überprüft“, so Marxcord weiter.

Als ob die Schadstelle in der Krone nicht ausreichte, ist die Kastanie auch an ihrem Fuß sehr angegriffen. Die Rinde hat einen Schaden, hinter dem die Fachleute Pilzwurzeln entdeckten. Der Hallimasch hat Spuren bis in acht Meter Höhe hinterlassen. Seine schwarzen Pfade sind auf der Weißfäule auch für Laien gut zu erkennen. Obwohl bei der Umgestaltung des Kirchplatzes die Kastanien von den ursprünglich eng anliegenden Pflastersteinen befreit wurden, konnte der Patientin nicht mehr geholfen werden. Die Vorschäden sowie die extreme Trockenheit, aber auch der Kastanienschädling, die Miniermotte, haben den Baum zerstört. Vermutlich Anfang Dezember wird er an einem Tag Stück für Stück von einer Hebebühne aus abgetragen. Dafür muss möglicherweise auch die Schloßstraße einseitig Richtung Bielefeld gesperrt werden.

„Wir wollen auf jeden Fall eine Neupflanzung vornehmen“, verspricht Andreas Marxcord. „Die wird dann allerdings an anderer Stelle erfolgen, damit die drei verbleibenden Kastanien mehr Raum haben. Wir denken, dass die Südseite der Kirche genügend Platz bietet für ein bis maximal drei Bäume.“ Es wird ein wenig dauern, bis die jungen Schattenspender ihre Wirkung entfalten. Aber Vögel können sicher schon ganz schnell dort ihre Nester einrichten.