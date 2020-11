„Auch aus Krisenzeiten können wir Gutes ziehen. Die Digitalisierung hat einen Schub erfahren, auch die Corona-Infovideos unserer Bürgermeisters wurden oft angeklickt. Wir möchten, dass die Verwaltung ein Konzept samt Kostenschätzung erarbeitet, wie wir Livestreams ermöglichen können“, erläuterte SPD-Fraktionsvorsitzender Simon Farr seinen Antrag.

CDU-Ratsherr Dr. Martin Schneider sah für den Fall einer Videoübertragung „die Persönlichkeitsrechte der Ratsmitglieder nicht ausreichend geschützt“. Für die Fraktion der Grünen sagte Juliane Brauckmann, die als Rechtsanwältin tätig ist: „Es gibt eine Rechtssprechung zu diesen Livestreams und Ratsmitglieder, die so etwas nicht möchten, können sich dagegen wehren.“ Brauckmann befürchtet, dass es Kommunalpolitiker geben könnte, „die sich nicht mehr trauen, etwas zu sagen, wenn Sitzungen ins Netz übertragen werden.“ CDU-Fraktionschef Udo Neisens verwies auf eine ähnliche Diskussion in Bünde (Kreis Herford). „Wenn nur ein einziges Ratsmitglied einer Übertragung widerspricht, wäre sie unzulässig. Auch anwesende Zuschauer müssten möglicherweise verpixelt werden.“ Neisens verwies zudem auf die Kosten, in Bünde sei man von 1000 bis 3600 Euro pro Sitzung für einen Livestream ausgegangen. „Das sind für mich mehr Probleme als Lösungen, deswegen lehnt die CDU den Antrag der SPD ab“, so Neisens.

Uwe Borchardt (Grüne) erinnerte daran, dass es ja erst einmal nur um ein Konzept gehe: „Aber jetzt ist die Idee ja schon fast totgeredet.“ Der SPD-Antrag wurde letztlich mit den Stimmen der CDU-Mehrheit abgelehnt. Die Opposition hatte für die Erstellung eines Konzeptes gestimmt.