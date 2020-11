Saniertes Café mit Biergarten auf dem Wunschzettel

Wie berichtet hatte die Gemeindeverwaltung ursprünglich im Oktober vorgeschlagen, die Immobilie samt Gelände zu kaufen und den kompletten Gebäudebestand abzureißen, um die Sichtachse zum Fürstbischöflichen Jagdschloss freizulegen und den Schlossgarten zu vergrößern . Schon im Vorfeld der Ratssitzung in den Herbstferien hatten sich bei allen Ratsfraktionen Hövelhofer gemeldet, die diese Planung kritisierten und den Wunsch äußerten, das alte Gasthaus zu sanieren und zu erhalten. Auf Antrag der CDU war eine Abstimmung zum vorgeschlagenen Abriss daraufhin vertagt worden, der Rat hat aber entschieden, das Grundstück und die Immobilie zu kaufen . Das Nachsehen hat ein privater Investor, der die Gaststätte eigentlich kaufen und wieder herrichten wollte. Die Gemeinde Hövelhof hat laut Baugesetzbuch die Möglichkeit, ein Vorkaufsrecht auszuüben.

Etwa 60 Facebookmitglieder haben sich jüngst in der Gruppe „Spotted Hövelhof“ an einer Diskussion um die Zukunft des Möller-Areals beteiligt. Auffällig dabei: Keiner der Diskussionsteilnehmer sprach sich dabei für einen Komplettabriss aus. Nahezu alle, die mitdiskutierten, wünschen sich, dass das Hauptgebäude saniert wird und erhalten bleibt. Immer wieder betonen die Facebooknutzer vor allem, welchen Erinnerungswert das um 1890 erbaute Gebäude an der Hauptkreuzung für sie persönlich habe. „Das Gebäude ist für Hövelhofer ein Teil unserer Heimatgeschichte“, heißt es da zum Beispiel.

Nicht wenige wünschen sich an dieser Stelle zwischen Allee und Schlossgarten auch wieder Gastronomie in Form eines Cafés oder einer Kneipe. Der rückwärtige, zum Schlossgarten hin gelegene Bereich biete sich doch förmlich für Außengastronomie an, schreiben viele Diskussionsteilnehmer.

Ein kompletter Abriss erscheint etlichen Facebook-Nutzern zu teuer und zu fantasielos. „Ein Abriss würde bedeuten, dass die Fläche ungenutzt bleibt und nur für freie Sicht sorgt. Mit etwas Ideenreichtum könnte man ein Stück Hövelhofer Geschichte erhalten und ihm noch neues Leben einhauchen“, heißt es. Auch die Kosten für eine freie Sichtachse und einen größeren Schlossgarten werden moniert: „Das Geld sollte besser genutzt werden als für so ein Projekt, gerade jetzt, wo Hövelhof wenig Geld hat.“

Das Thema Gasthaus Zur alten Post wird vermutlich am Donnerstag, 3. Dezember, erneut auf der Tagesordnung in der Politik stehen: Dann tagt der Bauausschuss. Hier soll nach Angaben von Bürgermeister Michael Berens auch eine Stellungnahme von Ortsheimatpfleger Carsten Tegethoff zu den Abriss- und Neugestaltungsplänen vorgestellt werden.

Unterdessen hat die Gemeindeverwaltung eine Veränderungssperre verhängt, um Zeit zu haben, die Zukunft des Geländes mit einem entsprechenden Bebauungsplan neu zu regeln. Das Gelände reicht bis an den Gasthof Brink heran und umfasst somit auch jene Fläche an der Allee, auf der sich der derzeitige Eingang zum Schlossgarten befindet. In seiner Rede zur Einbringung des Haushaltes hat Bürgermeister Michael Berens versprochen, die endgültige Gestaltung des Möller-Areals „in den nächsten Wochen unter Einbezug der Wünsche aus der Bevölkerung noch intensiv zu diskutieren“.