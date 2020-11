Udo Lindenberg malt Nikolaus mit E-Gitarre für das Bonifatiuswerks

Mit der bekannten bundesweiten Kampagne unter dem Slogan „Echt gut“ wolle man ein Zeichen für den „echten“ Nikolaus setzen und für „Orte guter Taten, um die menschlichen und respektvollen Züge der Gesellschaft hervorzuheben“. Dazu gehört auch die Aktion „Tat.Ort.Nikolaus: Gutes tun – kann jeder“:

Die bundesweite Nikolausaktion des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken werde am 3. Dezember in der Tageseinrichtung Alimaus in Hamburg eröffnet, hieß es. Dabei werden bedürftige und wohnungslose Menschen mit Lunchpaketen versorgt und mit einem Geschenk bedacht. Dabei ist demnach auch die Karte mit Lindenbergs Nikolausbild. „Zu unserer großen Freude haben wir Post von Udo Lindenberg bekommen. Mit seinem Nikolausbild vernehmen wir eine große Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements vom Panikrocker, das sich auch in seiner sozialen Ader niederschlägt. Seine stiltypische Umsetzung lässt nicht nur Raum zur Interpretation, sondern bringt auch seine malerischen Raffinessen zutage. Gewisse Ähnlichkeiten des Gitarrenkopfs mit einem Bischofsstab lassen sich nicht verkennen“, sagte der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen.

Der Panikrocker selbst verstehe sein Bild als Hommage an eine bessere Welt für die ganze „Menschenfamilie“. Das Bonifatiuswerk zitiert ihn mit den Worten: „Ein Nikolaus mit Gitarre, das war mir sofort klar. Lassen wir in diesen verrückten Zeiten die Power der Musik und den Background von Nikolaus wirken, wenn uns alles andere gerade den Atem raubt. Einfach toll, wenn wir uns für den Schutz der Menschen disziplinieren und einfach Gutes tun für uns und für die anderen, gerade für Kinder und Bedürftige. Das ist echt gut.“

Udo Lindenberg ist 74 Jahre alt und wurde in Gronau geboren. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Das Bonifatiuswerk hat bereits mehrfach mit Lindenberg zusammengearbeitet. So wurden Ausstellungen zu „Udos 10 Geboten“ während des Liborifestes 2017 in Paderborn und des Katholikentages 2018 in Münster gezeigt. Mehr als 100.000 Menschen sahen die Ausstellungen, die die biblischen Weisungen aus der Perspektive des Künstlers präsentierten. Mit dem Erlös seien soziale Projekte unterstützt worden, erklärte das Hilfswerk.

„Die Postkarte und das Plakat werden als besonderes Dankeschön und Zeichen der Wertschätzung zum Beispiel für Kinder und Jugendliche oder auch Gruppen eingesetzt, die in ganz Deutschland zum Nikolaustag aktuell Orte guter Taten schaffen und so dem Vorbild des heiligen Nikolaus in diesen Zeiten folgen“, führt das Bonifatiuswerk weiter aus. Diese Aktionen, die teilweise mit einer Förderung durch das Bonifatiuswerk einhergehen, werden mit einer interaktiven Karte vernetzt und präsentiert. Nikolaus-Postkarte und -Plakat sind nicht käuflich zu erwerben.