Hövelhof -

Ist denn heut schon Weihnachten? Nein, erst in fünf Wochen, aber die Sennegemeinde Hövelhof hat am Freitag bereits Geschenke verteilt. 726 Bäume wurden am Bauhof ausgegeben, und die waren so begehrt, dass sich schon zu Beginn der Aktion Rückstaus am Schierbusch und auf der Hövelrieger Straße bildeten.