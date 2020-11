„Wir haben Anfang vergangener Woche mit der Modernisierung und Erweiterung des ehemaligen Netto-Getränkemarktes in der Paderborner Straße 35 begonnen. Die neue Lidl-Filiale wird über eine Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern verfügen“, sagte Michael Dumler, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Paderborn, auf Anfrage des WV. „Unsere Kunden erwartet dort künftig das bewährte Lidl-Sortiment mit rund 4000 Einzelartikeln. Dazu zählen beispielsweise Frischfisch und -fleisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot und Exoten, frisch in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte.“

Die bisherige Netto-Filiale wird im Auftrag von Lidl aktuell um die Fläche erweitert, auf der bisher die Bäckerei Austerschmidt ihre Waren anbot. „In Hövelhof werden wir das gesamte Bestandsgebäude modernisieren, dazu gehört auch die Fläche der Bäckerei Austerschmidt. Dort werden wir den Pfandraum mit zwei Pfandrückgabeautomaten integrieren. Zudem wird der Eingangsbereich umgestaltet und eine neue Backstation angebaut“, berichtet Michael Dumler. Die Bäckerei Austerschmidt betreibt aber weiterhin eine Niederlassung im Netto-Markt in der Straße Zur Post.

Vor dem Netto-Getränkemarkt waren an der Paderborner Straße ein Netto- und ein Plus-Supermarkt ansässig. Netto zog 2018 in den Ortskern in den früheren Minipreis. Über einen Mangel an Supermärkten im Umkreis des Ortskerns kann sich Hövelhof ohnehin nicht beklagen: Neben dem neuen E-Center an der Bielefelder Straße blieb das Lüning-Geschäft an der Ferdinandstraße bestehen. Hier sind seit September ein Elli-Lebensmittelmarkt und ein SB-Warenhaus geöffnet. Dazu betreiben Netto (Zur Post) und Aldi (Westfalenstraße) Filialen in der Sennegemeinde.