Hierzu erreichte die Kolpingsfamilie kürzlich ein Dankschreiben mit Fotos von Kolping Albanien. So erhielten als Corona- Unterstützung die sieben Angestellten des kleinen Kolpinghotels in Shkodra in ihrer Arbeitslosigkeit eine einmalige finanzielle Hilfe von je 150 Euro. Außerdem wurden Kinder aus 20 Familien mit Lernmaterial zum Selbstlernen versorgt, damit sie in Zeiten des Unterrichtsausfalls den Anschluss nicht verlieren. Neben dieser Corona-Sonderaktion wurden weiter 60 Familien mit einem monatlichen Lebensmittelpaket aus Spenden von Kolping Hövelhof durch Kolping Albanien versorgt.

Seit fünf Jahren besteht nun dieses partnerschaftliche Miteinander auf Kolpingebene und funktioniert immer besser. So konnten nun auch die ersten vier Selbsthilfeprojekte erfolgreich umgesetzt werden. Das erste Projekt besteht aus der Anschaffung von zusätzlichen Bienenstöcken, das zweite aus der Erweiterung der Viehhaltung mit dem Bau eines neuen Stalls. Ferner wurde die Anschaffung von zwei Kühen sowie die Ausweitung einer Hühnerzucht gefördert. Alle Maßnahmen dienen einer Steigerung des Familieneinkommens, um im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe die Lebenssituation dauerhaft zu verbessern. Alle Projekte erhielten ein Zuschussdarlehen von 1500 Euro. Hiervon sind 35 Prozent als Zuschuss gewährt und 65 Prozent als Darlehen, das zurückgezahlt werden muss. Erfreulich ist, dass die ersten Raten inzwischen vertragsgemäß zurückgezahlt wurden.

Zwei neue Projekte sind beantragt und sollen gefördert werden. Zum einen geht es um die Intensivierung der Produktion von Milchprodukten in einer Molkerei und zum anderen um die Ausweitung des Weinanbaus mit der Produktion von Wein und Brandy.

Auch die monatliche Versorgung von Familien mit Lebensmittelpaketen im Wert von elf Euro soll im fünften Jahr fortgesetzt werden . Gerade in diesen schweren Zeiten hat sich die wirtschaftliche Situation vieler Menschen in Albanien, ähnlich wie auch in Deutschland, deutlich verschlechtert. Auch Kolping International hat auf diese Situation reagiert und acht Tonnen Lebensmittel bereitgestellt, die die Helfer von Kolping Albanien inzwischen an 350 Familien verteilt haben.

Wer trotz Corona die Möglichkeit zu einer vorweihnachtlichen Spende zugunsten der Armen in Albanien hat, der kann dies unter dem Stichwort Aktion 11 plus – Kolping Hövelhof mit der IBAN DE 31 4726 2703 7800 8571 03 tun. Für eine Spendenquittung sollte unbedingt die Anschrift angeben werden. Für jegliche Zuwendung bedankt sich die Kolpingsfamilie im Namen der unterstützten Familien.