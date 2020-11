In dieser Woche wird dort speziell an der Zufahrt zum Hövelmarkt gearbeitet, sodass die Allee nicht aus Richtung Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Schloßstraße/Paderborner Straße befahren werden kann. Es ist aber eine Umleitung ausgeschildert, die die Verkehrsteilnehmer über die Bahnhofstraße und dann am Rathaus auf die Schloßstraße lotst.

„Ziel ist es, die verkehrlichen Einschränkungen zeitlich so kurz wie eben möglich zu halten. Alle motorisierten Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der Umleitung zu folgen. Für diese Maßnahme bittet die Sennegemeinde Hövelhof um Verständnis“, heißt es aus dem Sennerathaus. Ein Fertigstellungstermin für den Hövelmarkt ist noch nicht bekannt.