Corona-Fall an der Hövelhofer Mühlenschule

Klasse 4a und zwei Lehrer bis 8. Dezember in Quarantäne

Hövelhof -

An der Mühlenschule in Hövelhof gibt es einen weiteren Corona-Fall. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a und zwei Lehrkräfte befinden sich seit Samstag und noch bis zum 8. Dezember in häuslicher Quarantäne.