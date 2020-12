Bereits gegen 10.30 Uhr stand schon nur noch ein etwa drei Meter hoher Stumpf. Bei einer so genannten Bohrwiderstandsmessung war festgestellt worden, dass der Stamm des etwa 100 Jahre alten Baumes innen faul war . Teilweise war er bereits komplett ausgehöhlt, was die Standfestigkeit gefährdete. Zudem war unten am Stamm auch Pilzbefall bemerkt worden.

Die Vorschäden sowie die ex­treme Trockenheit, aber auch der Kastanienschädling, die Miniermotte, haben den Baum zerstört. Da die drei anderen mächtigen Kastanien, eine davon rund 300 Jahre alt, aber stehen bleiben können, fällt es erst bei näherem Hinsehen auf, dass an der Schloßstraße am Zugang zum Kirchplatz jetzt ein Baum fehlt.