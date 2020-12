Entworfen hat die Kletterkombination samt Rutsche Daniel Westhoff von der Firma Hasendorf Spielgeräte – was auch am Nummernschild des hölzernen Flitzers zu erkennen ist. Der neue Feuerwehrchef Sebastian Lienen durfte sich schon mal ans Steuer setzen und fühlte sich unter einer Tafel mit seinem Spitznamen sichtlich wohl. „Sibbi on Tour“ ist auf dem Schild nämlich zu lesen, und Hövelhofer Feuerwehrleute wissen, wer damit gemeint ist. Ganz fertig ist der Spielplatz am Hövelmarkt noch nicht, sagt Bauamtsmitarbeiterin Heike Vahle.

Geplant ist noch eine Schaukel im hinteren Bereich und eine besondere Umzäunung des Geländes: „Der Zaun wird optisch mit Feuerwehrmotiven wie brennenden Häusern gestaltet“, sagt Heike Vahle. Fertig werden soll der Spielplatz noch in diesem Jahr.