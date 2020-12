„Natürlich ist es uns bewusst, dass wir in Coronazeiten derzeit nichts wirklich verlässlich planen können, aber wir wollen mutig in die Zukunft schauen und den Menschen in der Region mit dieser Nachricht ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Sennekult-Vorsitzender Mathias Schlotmann. Das Konzert soll nach den Planungen des Vereins sogar noch größer werden als der Auftritt von Nena im vergangenen Jahr. Damals waren 5000 Besucher zugelassen, für das Konzert von Revolverheld planen die Organisatoren mit bis zu 7000 Gästen.

Revolverheld unter dem Kugelfang – eine ganz besondere Location für die Gruppe um Sänger Johannes Strate. Die Band gründete sich bereits 2002 unter dem Namen „Manga“, trat dann als „Tsunamikiller“ auf und benannte sich nach dem verheerenden Tsunami 2004 letztlich in „Revolverheld“ um. Die Band hatte erst im vergangenen Jahr beim Sommerkonzert in Salzkotten die Dreckburg zum Beben gebracht und damals für einen rekordverdächtig kurzen Vorverkauf gesorgt. Die 5000 Karten waren innerhalb von zweieinhalb Stunden weg. Für das Konzert am 21. August in Hövelhof wird es einen gestaffelten Ticketvorverkauf geben. Einlass ist ab 17 Uhr, die beiden Vorbands, die noch bekannt gegeben werden, legen dann ab 18.30 Uhr an der von-der-Recke-Straße los.

Die ersten Tickets für das Revolverheld-Konzert gibt es ab Freitag, 11. Dezember, 10 Uhr, online unter www.eventim.de. Die Karten kosten je 45 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Von Montag, 14. Dezember, an gibt es die Tickets ebenfalls ab 10 Uhr dann auch in den lokalen Vorverkaufsstellen (Ingos Biomarkt in Hövelhof an der Kurzen Straße 3/Einkaufsstraße) und Ticket Direct in Paderborn. Unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung organisiert der Verein Sennekult zudem einen Sonderverkauf von Eintrittskarten am Freitag, 18. Dezember, von 9 bis 18 Uhr und am Samstag, 19. Dezember, von 9 bis 16 Uhr im Schützen- und Bürgerhaus in Hövelhof an der von-der-Recke-Straße.

„Wir werden im Vorfeld jederzeit die Corona-Entwicklungen im Auge behalten und natürlich kann es noch passieren, dass wir das Konzert wieder absagen oder verschieben müssen“, sagt Sennekult-Geschäftsführer Christian Bökamp. „Aber wer Tickets kauft, geht kein Risiko ein. Bei einer Absage gibt es das Geld zurück, bei einer Verschiebung bleiben die Karten gültig. Uns geht es auch darum, unseren Partnern aus der Veranstaltungsbranche zur Seite zu stehen. Wenn uns diese Partner zum Beispiel aufgrund von Insolvenzen endgültig wegbrechen, wird es still in Hövelhof.“

Neben dem seit dem Nena-Konzert bereits bestehenden Sicherheitskonzept für das Gelände am SuB werde es ein spezielles Hygienekonzept geben, das unter anderem mehr Toiletten und mehr Reinigungspersonal vorsieht. Alles andere werde in enger Abstimmung mit dem Ordnungs- und dem Kreisgesundheitsamt unter Berücksichtigung der dann aktuellen Coronalage besprochen, sagte Bökamp.

Die Bühne solle ungefähr die Ausmaße wie beim Nena-Konzert haben, berichtet Jürgen Nordhoff. Auch große LED-Wände sind wieder eingeplant. Als Hauptsponsor fungiert erstmals die Firma Formaplan von Rolf Henrichsmeyer, Co-Sponsoren sind die Volksbank Delbrück-Hövelhof und die Detmolder Brauerei Strate.

Stellten das Programm des Senne-Open-Air 2021 vor (von links): Mathias Schlotmann, Jürgen Nordhoff, Christian Bökamp sowie Hauptsponsor Rolf Henrichsmeyer (Formaplan). Foto: Meike Oblau

Über das weitere kulturelle Jahresprogramm für 2021 will der Sennekult noch gesondert informieren. Bereits klar ist allerdings, dass es im kommenden Jahr kein Jazz-Konzert im Januar gibt. Auch der traditionelle irische Abend im März findet erneut nicht statt. „Wir wollen uns im kommenden Jahr wenn dann auf Veranstaltungen an der frischen Luft konzentrieren, bevor wir Gefahr laufen, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dann nur vor einer Handvoll Besuchern durchführen zu können“, begründet Mathias Schlotmann diese Entscheidung.