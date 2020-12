Hauptkreuzung: Kreisel möglich?

Die Gemeindeverwaltung hat auf Anfrage des WB bestätigt, dass solche Pläne im Rathaus schon länger in der Schublade liegen, sagt aber auch, dass sich der zuständige Landesbetrieb Straßen NRW bisher ablehnend zu dieser Idee geäußert hat. „Sobald die Gemeinde offizielle Eigentümerin des Möller-Grundstücks im Grundbuch ist, lässt sich über alle Handlungsoptionen noch einmal diskutieren. Allerdings haben die bisherigen Gespräche mit Straßen NRW eine ablehnende Haltung ergeben. Sollte sich der Rat für den Abriss des Hauptgebäudes entscheiden, werden wir das Thema sicherlich noch einmal aufgreifen“, hieß es auf Anfrage dieser Zeitung aus dem Sennerathaus.

Bekanntlich fließe der Verkehr in Hövelhof gerade zu den Stoßzeiten sehr schleppend über die Hauptkreuzung, so die Gemeindeverwaltung. Immer wieder werde daher der Wunsch aus der Bevölkerung an die Verwaltung herangetragen, dort einen Kreisverkehr zu realisieren. Die betroffenen Straßen sind aber keine Gemeindestraßen, sondern Landesstraßen (Schloßstraße/Paderborner Straße) beziehungsweise Kreisstraßen (Allee).

Bürgermeister Michael Berens habe bereits vor einigen Jahren eine erste Vorplanung für einen Kreisel skizzieren lassen. Eine Realisierung sei aber ohne das Grundstück Möller und den Abriss des Haupthauses der Gaststätte als nicht möglich angesehen worden, sodass das Thema Kreisel zunächst nicht weiterverfolgt worden sei, so die Verwaltung. Zudem würde es aufgrund der notwendigen Größe eines Kreisverkehrs auch an anderen Stellen rund um die Hauptkreuzung zu Engpässen kommen. In Kürze ist die Gemeinde aber in Besitz des Möller-Grundstücks – möglicherweise ergeben sich hier neue Optionen für den Bau eines Kreisels.

Die CDU-Fraktion hat derweil bekannt gegeben, das Thema Möller nicht in der Ratssitzung an diesem Donnerstag, 17. Dezember (18 Uhr, SuB), diskutieren zu wollen, obwohl drei Anträge dazu (einer von der CDU, zwei von der SPD) auf der Tagesordnung stehen. Die SPD hatte wie berichtet beantragt, das Möller-Areal als Gastro-Standort zu erhalten und weiterzuentwickeln, möglicherweise sogar als Inklusionsbetrieb. Die Sichtachse zum Jagdschloss könne auch hergestellt werden, wenn das Haupthaus stehen bliebe, so die SPD.

Die CDU hatte ursprünglich vorgeschlagen, schon einmal den Abriss des Anbaus zu beschließen, der den Blick aufs Schloss derzeit verhindert. Für das Haupthaus solle ein Gutachten in Auftrag gegeben werden, das Aufschluss über die Bausubstanz geben soll. Falls eine Renovierung nicht möglich oder wirtschaftlich sei, möchte die CDU eine städtebauliche Untersuchung für das Areal in Auftrag geben. Dabei sollen auch die bisher gemachten Vorschläge der Architektur-Werk-Stadt (Vergrößerung des Schlossgartens durch Komplettabriss) und von Ortsheimatpfleger Carsten Tegethoff (Erhalt des Haupthauses) berücksichtigt werden. Auch ein Neubau an gleicher Stelle wäre laut Bürgermeister Michael Berens vorstellbar .

Aufgrund des Corona-Infektionsgeschehens möchte die CDU allerdings beantragen, das Thema Möller am Donnerstag von der Tagesordnung abzusetzen. „In unserer Fraktionssitzung haben wir uns einstimmig dafür ausgesprochen, den öffentlichkeitswirksamen Tagesordnungspunkt mit seinen Anträgen zum Objekt Möller von der Tagesordnung zu nehmen“, schreibt CDU-Pressesprecher Tim Kesselmeier. „Hierzu werden wir zu Beginn der Ratssitzung einen Geschäftsordnungsantrag einbringen.“ Die CDU wolle insbesondere Personen aus der Corona-Risikogruppe ermöglichen, sorgenfrei an einer Sitzung teilzunehmen, in der die Zukunft der Gaststätte thematisiert wird: „Wir möchten verhindern, dass sich Menschen aufgrund der Pandemiesituation dazu entscheiden, nicht zu kommen. Bei dem Thema gibt es gegenwärtig keine Dringlichkeit. Wir möchten das Thema mit hoher Transparenz begleitet wissen und werden es in besseren Tagen wieder aufgreifen“, so die CDU.