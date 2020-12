Rat tagt auch künftig in voller Besetzung

Zu Beginn der Coronakrise hatte es in Hövelhof nacheinander zwei verschiedene Instrumente gegeben, um politische Beschlüsse zu fassen. Im Frühjahr waren die dringendsten Entscheidungen in kleinstmöglicher Runde von den Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeister Michael Berens (CDU) gefasst worden, später dann hatte der Haupt- und Finanzausschuss anstelle des Rates getagt. Im Sommer war man wieder zur herkömmlichen Herangehensweise (Fachausschüsse und Rat) zurückgekehrt. Jetzt aber steigen die Coronazahlen wieder, daher hatte die CDU den Antrag gestellt, im Februar 2021 wieder nur in der Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses zu tagen.

In der Ratssitzung am Donnerstag entwickelte sich dazu eine emotionale Debatte. CDU-Ratsherr und Mediziner Dr. Martin Schneider bat darum, alle nicht vermeidbaren Versammlungen auf ein Minimum an Teilnehmern zu reduzieren. Auch an der Ratssitzung am Donnerstag hatten einige Mitglieder nicht teilgenommen, weil sie zur Risikogruppe gehören. Bürgermeister Berens ergänzte, der Beschluss, Anfang 2021 in verkleinerter Runde zu tagen, sei auch ein wichtiges Signal nach außen: „Wir wollen handlungsfähig bleiben, aber die Zahl der Anwesenden reduzieren.“

Benjamin Sandbothe (FDP) verwies auf die bereits getroffenen Maßnahmen: „Wir sind vom Ratssaal ins SuB umgezogen, wir haben hier riesige Abstände, wir tragen die ganze Zeit über Maske, welches Infektionsrisiko haben wir denn hier?“ Uwe Borchardt (Grüne) schloss sich einem Vorschlag der SPD an: Man könne doch den Rat in halber Besetzung tagen lassen. Hintergrund: Die SPD sieht im Haupt- und Finanzausschuss die Stimmverhältnisse nicht korrekt abgebildet, da zu Beginn der Legislaturperiode per Losentscheid festgelegt wurde, dass die gleich große FDP-Fraktion zwei Sitze im HFA erhält, die SPD aber nur einen. Dominik Brunnert (CDU) warb nochmals für den Antrag seiner Fraktion: „Wir müssen nicht alles ausreizen, was erlaubt wäre.“ Marian Hahne (SPD) verwies darauf, dass Landtag und Bundestag auch weiterhin tagen. Da sich bei der Abstimmung sechs Ratsmitglieder gegen den Antrag aussprachen und es weitere sechs Enthaltungen gab, gilt der Antrag als abgelehnt.