Nach dem Raubüberfall in Hövelhof, bei dem am Montagabend ein 18-Jähriger schwer verletzt wurde, hat die Polizei sechs Tatverdächtige festgenommen und Beweismittel sichergestellt. Die Tat vermutet die Polizei im Zusammenhang mit Drogendelikten. Weitere Ermittlungen laufen und Haftbefehle sind beantragt.

Ein Zeuge wurde gegen 22.30 Uhr durch laute Schreie auf der Straße Zur Post im Hövelhofer Ortszentrum aufmerksam. Er sah, wie mehrere Personen mit Baseballschlägern auf eine am Boden liegende Person einschlugen. Dann packten die Angreifer das Opfer und warfen den jungen Mann in einen hellen Lieferwagen. Die Täter stiegen ebenfalls in den Transporter und der Wagen fuhr in Richtung Stukenbrock davon.

Der Zeuge alarmierte die Polizei, die sofort eine überregionale Fahndung nach dem Transporter mit Bielefelder Kennzeichen einleitete. Gegen 22.55 Uhr entdeckte eine Streife der Bielefelder Polizei das gesuchte Fahrzeug in Brackwede. Der Mercedes Sprinter wurde gestoppt und kontrolliert. Im Wagen befanden sich neben dem schwer verletzten 18-jährigen Opfer insgesamt sechs weitere junge Männer. Die Tatverdächtigen im Alter von 18 bis 23 Jahren wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Paderborn gebracht.

Der Verletzte gab an, die Männer hätten ihn überfallen und ihm mehrere Handys sowie Bargeld gestohlen. Mit Stangen hätten sie auf ihn eingeschlagen. Auch im Transporter sei er auf der Ladefläche weiter geschlagen worden. Mit einem Rettungswagen kam der 18-Jährige in ein Krankenhaus, das er noch in der Nacht trotz seiner schweren Verletzungen wieder verließ. Den Transporter stellte die Polizei samt Beute und Tatwerkzeugen sicher. Auch am Tatort wurden Beweismittel aufgefunden und sichergestellt.

Alle Festgenommen sind einschlägig in Erscheinung getreten und teilweise wegen Gewaltdelikten vorbestraft. Sie stammen alle aus Bielefeld. Zu dem Raubüberfall machten sie keine Angaben. Laut weiteren Erkenntnissen der Polizei sind sowohl die Tatverdächtigen als auch das Opfer mit Drogendelikten aufgefallen. Drogengeschäfte dürften auch im direkten Zusammenhang mit dem Raubüberfall stehen. Die Ermittlungen der Paderborner Kripo dauern an.

Wegen des dringenden Tatverdachts eines gemeinsam verübten schweren Raubes werden die sechs festgenommenen Männer auf Antrag der Paderborner Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag dem Haftrichter am Amtsgericht in Paderborn vorgeführt.