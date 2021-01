Ab dem siebten Tag besteht bereits vorübergehende Immunität. Nach drei Wochen erfolgt eine zweite Impfung mit längerfristiger Wirkung. Heimleiterin Anja Dusch (von Marcel Arp) und Bewohnerbeiratsvorsitzende Christine Wood (von Herman Josef Kias) ließen sich ebenfalls impfen: „Wir sind überglücklich, dass alles so hervorragend geklappt hat“, sagte Anja Dusch, die den Impfstoff entgegennahm und zur Bewachung eigens einen Sicherheitsdienst bestellt hatte.

275 Impfungen

Im Einsatz waren auch die Ärztezwillinge Georg und Martin Schneider. Das Impfteam hat zu viert 275 Impfungen in der Einrichtung verabreicht. Das zweite Altenzentrum in Hövelhof, die Seniorenresidenz an der Bielefelder Straße, folgt voraussichtlich am 7. Januar.