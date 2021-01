Ability Sport bezieht neues Domizil

„Wir wollen einen neuen Schritt wagen, in den Räumlichkeiten am Hotel Victoria waren unsere Entwicklungsmöglichkeiten begrenzt“, sagt Detlef Pietsch. Die neuen Räumlichkeiten konnten gezielt für die gewünschte Nutzung geplant werden und sind mehr als 150 Quadratmeter größer als das jetzige Fitnessstudio. Am Holtebach soll es unter anderem ein ganz neues Saunakonzept geben, zudem soll das neue Studio an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr nutzbar sein.

Auch die Parkplatzsituation sei am neuen Standort wesentlich entspannter als an der Bahnhofstraße. „Dort werden insgesamt 57 Parkplätze angelegt für alle Nutzer, an der Bahnhofstraße ist es schon sehr beengt durch den Bahnhof, das Hotel mit Saalbetrieb, derzeit wird gegenüber auch noch das neue DRK-Begegnungszentrum gebaut “, beschreibt Pietsch, der auch zweiter Vorsitzender des DRK ist, die Problematik am bisherigen Standort. Zudem rücke der Bereich, in dem derzeit das Fitnessstudio untergebracht ist, durch den Neubau des Appartementhauses des Hotels Victoria optisch noch weiter in die zweite Reihe und sei von der Bahnhofstraße aus inzwischen kaum noch wahrnehmbar.

Seit 2006 betreibt Detlef Pietsch an der Bahnhofstraße direkt neben dem Hotel Victoria sein Fitnessstudio. Zunächst war der gelernte Maler nebenberuflich als Fitnesstrainer tätig. Vor 15 Jahren plante Hubert Förster eigentlich einen Fitnessraum für sein Hotel. Daraus entwickelte sich in Zusammenarbeit mit Detlef Pietsch ein modernes Fitnessstudio mit Schwerpunkt auf Kraft-Ausdauer- und individuellem Training. Im Herbst wagt Pietsch mit seiner Frau Diana beruflich den nächsten Schritt.