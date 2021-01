Corona verändert den „Stundenplan“

„Die Vorzeichen, unter denen ich berate, können sich derzeit von Tag zu Tag ändern“, sagt Lia Tegethoff. „Ich schaue jeden Morgen, wie die aktuelle Lage ist, um auf den Tag vorbereitet zu sein.“ Ganz aktuelles Beispiel: Die angeordnete Schließung von Hotels in Restaurants in ganz Deutschland bis mindestens 31. Januar – Perspektive: ungewiss. Da muss auch die Auszubildende immer auf dem neuesten Stand sein, wissen, was bundesweit gilt, was im örtlichen Krisenstab besprochen wurde.

In der abgelaufenen Sommersaison musste sie zudem auch immer die Lage in Niedersachsen im Blick haben: Dorthin führt bekanntlich der Emsradweg, der in Hövelhof startet. „Teilweise galten in Niedersachsen andere Regeln als in Nordrhein-Westfalen“, sagt ihr Ausbilder Thomas Westhof.

In gewisser Weise spielt die Coronakrise den Touristikern in Hövelhof aber auch in die Karten, denn Urlaub in Deutschland war im vergangenen Sommer und Herbst richtig angesagt . Das hat Lia Tegethoff nicht nur beim Thema Emsradweg bemerkt: „Es kamen auch sehr viele Anfragen zu unserem Wohnmobilstellplätzen in Hövelhof“, berichtet sie. Am Sennebahnhof gibt es sechs solcher Plätze mit Stromanschluss. „Diesen Sommer waren wir sehr gut belegt, die Besucher schätzen die zentrale Lage, können von dort aus den Ortskern erkunden oder essen gehen beziehungsweise sich während der Lockdowns Essen in der näheren Umgebung abholen und dann in ihrem Wohnmobil essen“, sagt die Auszubildende.

Die 18-Jährige stammt zwar aus Hövelhof und hat an der Franz-Stock-Realschule ihren Abschluss gemacht, im Rahmen ihrer Ausbildung entdeckt sie ihre Heimat aber nochmal ganz neu: „Immer mal wieder findet man eine Kleinigkeit in unserer Sennegemeinde, die man noch nicht kannte oder wusste.“

Den Berufsschulunterricht besucht sie im Block in Köln mit anderen Azubis aus ganz Nordrhein-Westfalen. „Wenn ich mich mit meinem Mitschülern austausche, merke ich immer wieder, wie vielfältig unser Berufsbild ist. Manche arbeiten wie ich in einer Tourist-Info, andere aber auch in Freizeitbädern, auf Campingplätzen oder in Jugendherbergen.“ Der digitale Distanzunterricht habe zum Beispiel im vergangenen Frühjahr auch über Monate hinweg gut geklappt.

Viele Aufgaben der Auszubildenden, die während der Pandemiezeit anfallen, haben direkt mit Corona zu tun. So erstellte Lia Teget­hoff zum Beispiel während des ersten Lockdowns die Listen, auf denen die Außer-Haus-Angebote der heimischen Gastronomen verzeichnet waren. Auch im Netzwerk Coronahilfe, das die Hövelhofer im vergangenen Frühjahr binnen weniger Tage auf die Beine stellten , hat Lia Tegethoff mitgeholfen. In den Osterferien wurden Tagesaufgaben für Kinder zusammengestellt , die über die Homepage abrufbar waren. Auch hier war die Kreativität der Auszubildenden gefragt.

Ihre Ausbildung in ganz besonderen Zeiten wird die Hövelhoferin vermutlich nie vergessen – und für den Fall der Fälle kann sie sich sicher sein: Sie ist auf nahezu jedes unerwartete Ereignis vorbereitet. Genau diese Flexibilität hat sie nämlich während der Pandemie erworben.