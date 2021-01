Diese Aktion findet nach Angaben der Gemeinde Hövelhof „vor dem Hintergrund der derzeit leider noch schleppende Versorgung der älteren Bevölkerungs- bzw. Risikogruppen bundeseinheitlich mit Masken-Coupons über die Krankenkassen“ statt.

Für die ab 50-jährigen Hövelhofer werden erneut je Haushalt jeweils fünf FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Ausgabe erfolgt dabei wieder unbürokratisch gegen Vorlage des Personalausweises oder eines vergleichbaren amtlichen Dokuments (Angehörige können gegen Vorlage einer formlosen Bestätigung die Masken auch für ihre Familienmitglieder abholen) am kommenden Samstag, 16. Januar, in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr an folgenden Ausgabestellen: Kulturscheune im Schlossgarten, Schützen- und Bürgerhaus an der von-der-Recke-Straße (hier erfolgt zusätzlich eine komplett kontaktfreie Ausgabe direkt in das Auto), an der Notarztwache Hövelhof, Paderborner Straße 35b (früherer Netto-Markt), am Dorfschulmuseum Riege an der Junkernallee und am Bürgerhaus Espeln. Bei der Abholung sind die bekannten Corona-Hygiene- und Abstandsregeln strikt zu beachten.

Personell unterstützt wird diese Aktion ehrenamtlich durch die Schützenbruderschaft, die Freiwilligen Feuerwehr, den Verkehrsverein, den Bürgerverein Espeln und die Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin.

Weitere Infos sind im neuen Kurzvideo von Bürgermeister Michael Berens und Krisenstab-Berater Dr. Georg Schneider auf dem Youtube-Kanal der Stadt zu sehen: