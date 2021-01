Hövelhof (WB/mobl) -

Die Gewinner des ersten Hövelhofer Klimaschutzpreises stehen fest. Den ersten Platz vergab die Jury an Susanne Mohr, Platz zwei an Karin Bussemas und Platz drei an Antonia Piekarski. Coronabedingt konnte keine Preisverleihung stattfinden. Bürgermeister Michael Berens gratulierte per Videobotschaft.