Hövelhof (WB/al) -

Die schnelle Reaktion einer Mieterin sowie ein ausgelöster Heimrauchmelder haben am Dienstag in einem Wohnhaus in Hövelhof schlimmeren Schaden verhindert. Auf dem Herd vergessenes Essen verursachte den Feuerwehreinsatz in der in der Von-Spee-Straße.