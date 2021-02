Den Karneval gibt es diesmal in der Tüte

In keiner der katholischen Kitas wird Karneval gefeiert. Deshalb sollte der Karneval zu den Kindern nach Hause kommen. Erzieherinnen haben deshalb schön gestaltete Tüten gebastelt und befüllt. In der Überraschungspost steckten unter anderem eine Bastelanleitung für ein Ballonmännchen nebst dazugehörigem Bastelmaterial, Seifenblasen, etwas zum Naschen und natürlich Luftschlangen.

„Wir versuchen, so gut es geht, mit unseren Familien in Kontakt zu bleiben“, sagt Ursula Schier, Leiterin der Kita St. Johannes. „Natürlich informieren wir per Mail, wenn es Nachrichten vom Land oder vom Träger gibt. Regelmäßig verschicken wir Bastelvorschläge, Fingerspiele, Rezeptideen und kleine Geschichten, die den Alltag daheim hoffentlich bereichern sowie Informationsschreiben, die Eltern auf dem Laufenden halten.

Die Leiterinnen der drei katholischen Kitas Carina Brinkhus (Herz-Jesu), Brigitte Hamschmidt (St. Franziskus) und Ursula Schier (St. Johannes) sind dankbar über die Unterstützung der Elternschaft, die die Kinder tatsächlich nur im Notfall zur Betreuung anmelden. „Das zu managen, fällt sicher vielen Familien nicht leicht“, ist Hamschmidt sicher. „Um so mehr freut es uns, wenn die Kinder auf unsere Post reagieren und uns Fotos ihrer Bastelarbeiten mailen oder auch mal ein echtes Kunstwerk in den Kita-Briefkasten stecken. Dann wissen wir, dass das Material gut ankommt. So eine Rückmeldung tut auch uns Erzieherinnen sehr gut“, sagt sie und berichtet vom guten Zuspruch, den ihre Einrichtung auf ein selbst erstelltes Video erhalten hat: Per Handpuppe wurde ein neues Lied mit Text, Melodie und Gesang übermittelt.