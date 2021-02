Zuckersüßer Zonta-Taler soll Grundschüler unterstützen

„125 Gramm feinstes Naschwerk, für das man jeden guten Vorsatz getrost vernachlässigen kann, denn Naschen für den guten Zweck ist unbedingt erlaubt“, meint Mit-Organisatorin Elke Schröder vom Zonta-Club Paderborn.

Zonta ist ein internationaler Zusammenschluss berufstätiger Frauen, die sich die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen und vor allem die Förderung von Mädchen und Frauen zur gemeinsamen Aufgabe gesetzt haben. Dazu engagiert sich Zonta in zahlreichen und vielfältigen Projekten, sowohl international wie national und auch ganz konkret vor Ort.

Zur Finanzierung dieser Arbeit sammelt der Club Spenden und organisiert Benefizveranstaltungen, die aber in diesen besonderen Pandemie-Zeiten zum allergrößten Teil nicht stattfinden konnten. So wurde diese neue Idee auf den Weg gebracht, bei der Naschen zur guten Tat wird, denn der gesamte Erlös fließt in das Projekt „Schultüte“. Damit ermöglicht der Zonta-Club Paderborn flexibel, unbürokratisch und unkompliziert Unterstützung für bedürftige Kinder an Paderborner Grundschulen.

Am Mittwoch, 24. Februar, gehen die Marzipan-Taler auf den Weg in zahlreiche Supermärkte in Paderborn und Umgebung sowie in einige weitere Geschäfte, wo sie zum Preis von 10 Euro erhältlich sein werden. Der Verkauf ist bis Ostern begrenzt, und natürlich kann man sich die wunderschön gestalteten Taler bis dahin auch einfach nur anschauen, denn zum Glück sind sie ja eine Weile haltbar…

Erhältlich sind die kleinen Kalorienfreunde online unter www.zonta-paderborn.de und nach derzeitigem Stand in folgenden Geschäften: Infotheke des Südring Centers, Marktkauf Detmolder Straße, Rewe Markt Stadtheide, Straußbar, Brillen Schröder und Therapiezentrum Sonja Maimone (alle Paderborn), Edeka Windmann (Elsen und Wewer), Edeka Center, Elli-Markt und Ems-Apotheke (Hövelhof).