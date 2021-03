In der jüngsten Ratssitzung erhielt die 31-jährige Verwaltungswissenschaftlerin das einstimmige Votum des Gremiums. Julia Michels hat ihr Masterstudium an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer absolviert und anschließend Erfahrungen in mehreren Leitungsfunktionen in Kommunalverwaltungen gesammelt. Zuletzt war sie Leiterin der Bauaufsicht im Landkreis Holzminden. Zusammen mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn wohnt sie in Kleinenberg.

Bürgermeister Michael Berens (CDU) gratulierte der neuen Führungskraft mit einem Blumenstrauß und stellte sie ihrem neuen Team bereits vor. Mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses, der Entscheidung zur Zukunft des Sennebades und der Fortschreibung des Ortskernkonzeptes stehen in naher Zukunft mehrere Großprojekte in der Sennegemeinde an.