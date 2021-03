Ergebnisse zur Statik des Gebäudes sollen voraussichtlich am 15. April im Hövelhofer Bauausschusspräsentiert werden

Hövelhof -

Die Gaststätte Zur alten Post (Möller) ist in den Besitz der Gemeinde Hövelhof übergegangen. Derzeit wird das Gebäude statisch untersucht. Nach Angaben aus dem Sennerathaus sollen die Ergebnisse des Gutachters voraussichtlich in der Sitzung des Bauausschusses am 15. April vorgestellt werden.