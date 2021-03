Von der Gütersloher Straße aus kann man dann etwa eine Woche lang weder in Richtung Espeln noch in Richtung Riege/Hövelriege abbiegen und von dort kommend auch nicht auf die Gütersloher Straße fahren. Nach Angaben von Straßen NRW wird auf der Gütersloher Straße, einer Landesstraße, auf einer Länge von etwa 300 Metern im Kreuzungsbereich mit der Detmolder Straße die Fahrbahn erneuert. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich kommende Woche Freitag, 19. März, beendet sein. Bis dahin ist auch die Gütersloher Straße nur einspurig befahrbar. Deswegen wird eine Baustellenampel den Verkehr regeln. Weiträumige Umleitungen Richtung Riege/Hövelriege (über Bielefelder und Hövelrieger Straße) und Richtung Espeln (über Schloßstraße, Allee und Delbrücker Straße) sind ausgeschildert.

Wenige Kilometer entfernt hatte Straßen NRW bereits in dieser Woche den Einmündungsbereich Gütersloher Straße/Indus­triestraße erneuert. Auch hier ist die Gütersloher Straße derzeit nur einspurig befahrbar, ein Abbiegen in die oder aus der Indus­triestraße ist nicht möglich. Darüber hinaus hat der Landesbetrieb auch mit punktuellen Ausbesserungsarbeiten am Fahrradstreifen an der Gütersloher Straße zwischen E-Center und Industriestraße begonnen. Hier hatten Baumwurzeln den Asphalt hochgedrückt. Vor zwei Jahren waren deswegen einige Bäume gefällt worden, die zu groß geworden waren.