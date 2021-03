Pilotprojekt auf dem Wanderparkplatz an der Sennestraße in Hövelhof

Hövelhof (WB/spi) -

Auf dem unlängst umgestalteten Wanderparkplatz an der Sennestraße sind in dieser Woche die ersten drei neuartigen Unterflur-Altglascontainer installiert und in Betrieb genommen worden. Das Altglas wird hier unterirdisch gesammelt.