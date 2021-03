Modell Nordbad Bürgermeister Michael Berens (CDU) präsentierte den Politikern Fotos eines Besuchs im Hallenbad am Gütersloher Nordbad. So, sagte Berens, könne er sich mit Ausnahme des Sprungturms, der in Hövelhof nicht geplant sei, das neue Sennebad vorstellen: mit einem 25-Meter-Becken mit fünf Bahnen, einem kleineren Kursbecken, einer großen, bodentiefen Fensterfront und Wärmebänken vor dem Fenster. Im Gegensatz zu Gütersloh könnten in Hövelhof die beiden Becken durch eine gläserne Innenfassade voneinander getrennt werden. Das Gütersloher Bad wurde 2015 für 6,7 Millionen Euro gebaut. Diese niedrige Bausumme ist aufgrund enorm gestiegener Baukosten für Hövelhof unerreichbar – hier rechnet man stattdessen mit etwa 11,25 Millionen Euro. Ein ähnliches Bad wird im Nachbarort Verl gebaut, hier kalkuliert man mit Kosten von etwa 13,5 Millionen Euro. Kein Geld aus Berlin Eine schlechte Nachricht hatte Hövelhofs Bürgermeister aber auch zu verkünden: Beim Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat geht Hövelhof in diesem Jahr leer aus. Die Sennegemeinde hatte sich bis zu drei Millionen Euro für den Hallenbad-Neubau erhofft. „Das Förderprogramm war siebenfach überzeichnet“, sagte Michael Berens. „Wir werden es aber erneut versuchen und auch prüfen, ob es beim Land NRW passende Förderprogramme gibt.“ Bürgerentscheid Der Beschluss für einen Neubau in der Basisvariante auf dem „roten Platz“ wurde am Donnerstag nicht gefasst und soll im Rat erneut diskutiert werden. Die Verwaltung hält unterdessen an ihrem Vorschlag fest, im Juni einen Bürgerentscheid durchzuführen.