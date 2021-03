Junkern Feld: In Riege entstehen 25 Bauplätze

Hövelhofer Bauamt stellt Planung vor – Siedlung an der Detmolder Straße

Hövelhof (WB/mobl) -

Bei zwei Gegenstimmen der Grünen hat der Hövelhofer Bauausschuss den Entwurf des Bebauungsplans für das geplante neue Baugebiet „Junkern Feld“ in Riege beschlossen. In dem 1,7 Hektar großen Gebiet entlang der Detmolder Straße am Ortseingang von Riege sollen nach Angaben der Verwaltung etwa 25 Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen.