Der Bürgerentscheid ist an diesem Donnerstag, 18. März, Thema im Haupt- und Finanzausschuss (19 Uhr, Schützen- und Bürgerhaus). CDU und SPD haben im Vorfeld in Pressemitteilungen ihren Standpunkt noch einmal deutlich gemacht. Während die CDU alle offenen Fragen beantwortet sieht, ist für die SPD noch vieles ziemlich unklar. SPD: „Planungsstand nicht ausgereift“ Die SPD kritisiert den aus ihrer Sicht nicht ausgereiften Planungsstand. Vor allem fehle der von der CDU beantragte und vom Rat beschlossene Masterplan, der Aufschluss darüber geben sollte, wie das Sportgelände umgestaltet beziehungsweise ersetzt werden soll, wenn das Sennebad wie geplant auf dem „roten Platz“ neu gebaut werden sollte. Der aktuelle Stand der Planungen sei weder meisterhaft noch existiere überhaupt eine konkrete Vorstellung vom Drumherum, schreibt die SPD-Fraktion in einer Pressemitteilung. „Und das, obwohl die CDU 2019 im Rat selbst die Erstellung eines Masterplans für das gesamte Areal beantragte . Von einer Jahrhundertinvestition war die Rede“, so die SPD.