Parkpalette könnte Probleme am neuen Lidl-Markt lösen

Gespräche nach Debatte über Kameraüberwachung an der Paderborner Straße in Hövelhof

Hövelhof -

Von Meike Oblau

Die Kameraüberwachung am Lidl an der Paderborner Straße hat für viele Diskussionen gesorgt. Am Mittwoch haben Gespräche stattgefunden. Die Lösung könnte eine Parkpalette sein, die Platz für bis zu 40 weitere Autos bieten könnte. Die müsste allerdings nach Ansicht der Mieter ihr Vermieter bauen und bezahlen.