„Plant man so eine Jahrhundertinvestition?“

Der Bürgerentscheid zum Neubau des Sennebades findet wie am Donnerstagabend bereits berichtet offenbar nicht wie geplant im Juni statt. Die Anzeichen mehren sich, dass die Opposition am Donnerstag, 25. März, im Rat dem Vorschlag der Verwaltung zunächst ihre Zustimmung verweigern wird. ­Grüne, SPD und FDP sagen, dass noch zu viele Fragen offen sind. „So wie ich das hier beobachte, wird es im Rat für den Bürgerentscheids-Termin am 27. Juni wohl nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit geben“, bilanzierte CDU-Fraktionsvorsitzender Udo Neisens im Haupt- und Finanzausschuss. SPD, FDP und Grüne machten klar, dass aus ihrer Sicht zu et­lichen Aspekten Fakten und Zahlen fehlten. Kritik gab es vor allem daran, dass die Verwaltung um Bürgermeister Michael Berens (CDU) den 2019 vom Rat beschlossenen Masterplan für Hallenbad und Sportgelände nicht zur Zufriedenheit aller umgesetzt habe. Dies sei keine Basis, um für einen Bürgerentscheid im Juni zu votieren. Die drei Fraktionen machten aber auch klar, dass sie nach wie vor für einen Hallenbad-Neubau und für einen Bürgerentscheid seien. Vorgeschlagen wurde, den Bürgerentscheid parallel zur Bundestagswahl am 26. September durchzuführen.