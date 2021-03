Ein neues Hallenbad soll gebaut werden, darin sind sich alle vier Ratsparteien einig. Zum Bau des Bades selbst liegen auch Kostenschätzungen und Varianten auf dem Tisch. Die Opposition sagt aber: An dem Thema hängt mehr als der reine Neubau, und dazu fehlen FDP, SPD und Grünen Zahlen und Fakten . Eine Analyse. Der Neubau Für den Neubau gibt es bereits seit Herbst 2019 eine Machbarkeitsstudie, die fünf Varianten vorsieht und auch Kostenschätzungen nennt: die Basisvariante, bestehend aus Sportbecken mit fünf 25-Meter-Bahnen und einem Kursbecken (Baukosten: 11,25 Millionen Euro, jährlicher Zuschussbedarf nach Eröffnung: 730.000 Euro), die Basisvariante plus Sprungturm und Kletterwand (Baukosten: 11,825 Millionen Euro/Zuschuss: 770.000 Euro), die Basisvariante plus Kleinkinderbecken (Baukosten: 12,55 Millionen Euro/Zuschuss: 780.000 Euro) und die Maximalvariante (Sportbecken, Kursbecken, Sprungturm, Kletterwand und Kleinkinderbecken; Baukosten: 13,125 Millionen Euro/Zuschuss: 830.000 Euro). Würde die Basisvariante um ein Außenbecken ergänzt, würde der Bau 11,83 Millionen Euro kosten. Der jährliche Zuschuss läge bei etwa 800.000 Euro. Im Vergleich zum alten Sennebad würde sich der jährlich notwendige Zuschuss bei einem Neubau in etwa verdoppeln.