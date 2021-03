Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, denn es gibt schon einen Ersatztermin. Der Veranstalter, der Verein „Leben in Espeln“ setzt darauf, dass das Festival im kommenden Jahr wieder möglich sein wird und hat den 28. Mai 2022 als neuen Termin festgelegt.

„Wie schön wäre es gewesen, wie im Frühjahr 2019 bei der Premiere von „Espeln live – umsonst & draußen“, an einem lauschigen Abend, in einer wunderbaren Atmosphäre, verschiedenster Art von Livemusik erleben können“, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung. „Am 29. Mai sollte es wieder soweit sein und als absoluter Höhepunkt sollte die Band Fools Garden auf der Bühne mitten im Ortskern von Espeln aufspielen.“ Bei ihrem Hit „Lemon Tree“ könne man wohl von einem absoluten Ohrwurm sprechen, der immer noch regelmäßig im Radio gespielt werde.

„Aber leider wird auch die Durchführung dieses kleinen Festivals aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich sein“, bedauert Jörg Weikmann vom Veranstalter „Leben in Espeln“. „Wir waren so glücklich mit der Premiere im Mai 2019 und haben uns total auf die zweite Ausgabe in diesem Jahr gefreut, aber unter den gegeben Umständen ist eine Durchführung einfach nicht möglich. Und eine Veranstaltung unter Hygieneauflagen und Abstandsregelungen im Laufe des Sommers würde der Veranstaltung einfach nicht gerecht. Daher freuen wir uns jetzt umso mehr auf das nächste Jahr.“

Denn nicht nur Fools Garden haben für den neuen Termin am 28. Mai 2022 bereits zugesagt, sondern auch die Auftritte der Deutsch-Rock-Band Premium Verum aus Verne und des Bielefelder Singer-Songwriter-Projekts Fortune Cat werden im nächsten Jahr nachgeholt. Hinter Fortune Cat verbergen sich Nele und Jens Tobor, die beide aus Espeln stammen und mittlerweile in Bielefeld ihre beruflichen und künstlerischen Karrieren vorantreiben.