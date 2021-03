Sennebad-Entscheidung erneut vertagt

Hövelhofer Rat will am 29. April wieder über Bauvariante und Termin des Bürgerentscheids debattieren

Hövelhof -

Von Meike Oblau,

Auch in der Sitzung des Gemeinderates ist am Donnerstagabend keine Entscheidung über eine Neubauvariante für das Sennebad und einen Termin für einen Bürgerentscheid gefallen. Auf Antrag der CDU wurden die entsprechenden Tagesordnungspunkte auf die nächste Ratssitzung am 29. April vertagt.